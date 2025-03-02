Arnavutköy’de İki Tırda Yangın Çıktı

GECE SAATLERİNDE YANGIN MÜDAHALESİ

Arnavutköy’de gece saatlerinde park halindeki bir tırda çıkan yangın, çevresindeki başka bir tıra da sirayet etti. Yangın, 00.00 sularında Deliklikaya Mahallesi’nde yer alan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkan tır, karton koli paketleri ile doluydu. Yangın büyüyerek hemen önündeki diğer tıra sıçradı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bu bildirim üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından olay yerinde güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, çevredeki alanı koruma altına aldı.

MADDİ HASAR, CAN KAYBI YOK

Yangın sonucunda her iki tır da kullanılamaz hale geldi. Tırlarda maddi hasar oluştu ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.