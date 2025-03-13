Arnavutköy’de İSKİ Su Kesintisi Detayları

ARNAVUTKÖY’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da su kesintisi konusunda İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart’ta Arnavutköy ilçesinde su sıkıntısı yaşanacağı belirtildi. Söz konusu su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Bu kesintiden etkilenecek olan mahalle İslambey Mahallesi. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle oluşan 100 mm çaplı şebeke hattı arızası olarak aktarılıyor.

BİLGİLER VE TAHMİNİ TARİHLER

Su kesintisinin başlama tarihi 13.03.2025 olarak belirlenmiş olup, saat 15:57’de başlayacak. Kesintinin tahmini bitiş tarihi ise aynı gün, saat 19:00 olarak ifade ediliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler için Alo 185 hattı öneriliyor.