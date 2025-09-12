Arnavutköy’de Kamyon Hafif Araca Çarptı

KAMYONUN ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kamyon sürücüsü hafif ticari araca yandan çarptı. Olayda iki kişi yaralanırken, kamyonun hafif ticari aracı metrelerce sürüklediği anlar araç içi kamerasına yansıdı. Kaza, dün öğle saatlerinde Hadımköy Mahallesi’nin sanayi bölgesinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

İddiaya göre, seyir halindeki kamyon, farklı bir yönde ilerleyen hafif ticari araca yol ağzında çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon önüne aldığı aracı birkaç metre sürükledi. Kazada hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Kaza anına ait görüntüler, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntülerde, kamyonun hafif ticari araca çarptığı ve ardında sürüklediği anlar açıkça görüldü. Ayrıca, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yaralıların ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.