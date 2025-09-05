Arnavutköy’de Kayıp İşçi Ölü Bulundu

KAYIP İŞÇİ ARANIRKEN ÖLÜ BULUNDU

Arnavutköy’de kayıp olarak aranılan işçi, çalıştığı 6 katlı inşaatın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, Murat Kaya’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak’ta gerçekleşti.

POLİS İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Dünden beridir kendisinden haber alınamayan mobilyacı Murat Kaya’nın (54) yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Kaya’nın çalıştığı inşaatta detaylı bir inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalarda, Kaya asansör boşluğunda hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Polis ve savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Kaya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na taşındı. Kesin ölüm sebebi, ilerleyen günlerde yapılacak otopsinin sonuçlarına göre belli olacak.