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Arnavutköy’de Kaza, Araçlar Sıkıştı

KAZA ANININ DETAYLARI

Arnavutköy’de bir hafif ticari araç, sağ şeritte park halinde bulunan araçlar nedeniyle sol şeride geçmeye çalıştı. Bu esnada sol şeritte ilerleyen tırın sürücüsü, kör nokta nedeniyle araca çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklendi ve çarpan tır ile yol kenarında park halindeki bir tır arasında sıkıştı.

YARALANAN YOK

Gerçekleşen kazada, araçlarda hasar meydana geldi ancak yaralanan olmadı. Kaza anı, bir otomobilin iç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın tırın kör noktasında kaldığı ve iki tır arasında sıkışarak sürüklendiği net bir şekilde görüldü. Kaza, geçtiğimiz gün Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde yaşandı.

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