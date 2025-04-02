Arnavutköy’de Kazada 1 Ölü, 3 Yaralı

İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen trafik kazası üzücü bir tablo oluşturdu. İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sularında İstanbul Arnavutköy Çilingir Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Birol E. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Fatih A.’nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kazanın ardından sürücüler Birol E. ve Fatih A. ile birlikte Ege Han A. ve İlhan Özkan yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. İlhan Özkan, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Birol E.’nin sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlar, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı ve jandarma ekipleri kazanın nedenleri ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.