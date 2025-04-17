Arnavutköy’de Kumbara Dolandırıcılığı Ortaya Çıktı

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE KUMBARALAR DOLANDIRICILIK SKANDALIYLA BAĞDAŞIYOR

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde SMA hastası bir bebek için esnafa bırakılan bağış kumbaralarının dolandırıcılığa kurban gittiği anlaşıldı. Kumbaraların üzerine basılı olan isim, fotoğraf ve valilik izin numarasının başka kişilere ait olduğu tespit edildi. Toplanan paraların ise farklı birine yönlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri, IBAN sahibini yakalayarak adliyeye sevk etti.

YETKİSİZ KUMBARALAR VE GERÇEKLER

Arnavutköy’de yaklaşık bir yıl önce SMA hastası bir çocuk adına esnafa dağıtılan bu kumbaraların sahte bağış toplama amacıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Kumbarayı teslim etmek isteyen bir esnaf, sahibiyle iletişim kurmaya çalıştığında dolandırıcılığın ayak sesleri duyulmaya başladı. Kumbara üzerindeki fotoğraf ve ismin başka birine, valilik izin numarasının ise İzmir’de yaşayan gerçekten hasta bir çocuğa ait olduğu anlaşıldı. Şahıslar, belgeleri kopyalayarak kendi IBAN numaralarını belirtti ve kumbaraları dağıtarak sahte bağış topladılar.

ÖNCEKİ DOLANDIRICILIKLAR

Polis tarafından gözaltına alınan R.T.D. isimli zanlının, daha önce bilindik büyük vakıflar adına sahte bağış toplarken fark edildiği ve hakkında daha önce de işlemler yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESNAFLARDAN İLK YANIT

Olayı fark eden esnaflardan Faruk Aksakallı, “Arkadaş geldi SMA hastası çocuğu olduğunu belirterek kumbara bırakmak istedi. Biz de yardımcı olmak istedik ama dolandırıcılığı fark ettik. Başka bir çocuğun adına para toplanmaya çalışıldığını gördük ve polise bildirdik. Eğer fark etmemiş olsaydık, buradaki tüm esnaflara kumbaralar dağıtılacaktı” diyerek endişelerini dile getirdi.

BAĞIŞ KUMBARALARINA GÜVEN TÜKENDİ

Bir diğer esnaf Berat Ozan ise, kumbaradan parayı boşaltma işlemi olmadığını belirterek, “Hiç kimse gelmedi ve ne kadar dolu olduğunu sormadı. Normal kumbaraya 1 TL atılıyorsa, buna 50 veya 100 TL atılıyor. İnsanlara güven kalmadı” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bu dolandırıcılık girişiminde gerçek SMA hastası çocuğa ait isimlerin kullanıldığı, dolandırıcılık mağdurlarının telefon görüşmelerine de yer verildi. SMA hastası çocuğun ailesi, durumu bildiklerini ve dolandırıcıyı tanımadıklarını, kendi kampanya süreçlerinin zedelenmemesi adına isimlerinin açıklanmamasını istediklerini belirtti.