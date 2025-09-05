Arnavutköy’de Kuzenine Kurşun Sıktı

ARDA KURŞUN YAĞMURU

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir kişi, eski eşinin sevgilisi olan kuzenine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olay, sabah saatlerinde Ömerli Mahallesi Mezarlık Sokak’ta gerçekleşti.

ŞÜPHELİ KAÇMAK İSTEDİ

İddialara göre O.K, kuzeni Ş.K.’nin aracıyla seyir halindeyken önünü kesti. Araçtan inen Ş.K. kaçmaya çalıştı. Bu esnada silahına sarılan O.K., eski eşinin sevgilisi olan Ş.K.’ye defalarca ateş etti. Ş.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayın detayları araştırılıyor.