Arnavutköy’de Mobilya Ustası Ölü Bulundu

OLAYIN GELİŞİMİ

Arnavutköy’de, ailesinin kayıp ihbarı sonrasında aranan 54 yaşındaki mobilya ustası, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu. Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak’taki 6 katlı inşaatta mobilya işlerini yapan Murat K.’den bir gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Bu ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, mobilya ustasının ailesi ile birlikte inşaat halindeki binaya gitti. Yapılan detaylı aramalar sonucunda Murat K., asansör boşluğunda hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Murat K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.