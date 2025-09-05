Haberler

Arnavutköy’de Mobilya Ustası Ölü Bulundu

Arnavutköy’de, ailesinin kayıp ihbarı sonrasında aranan 54 yaşındaki mobilya ustası, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu. Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak’taki 6 katlı inşaatta mobilya işlerini yapan Murat K.’den bir gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

Bu ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, mobilya ustasının ailesi ile birlikte inşaat halindeki binaya gitti. Yapılan detaylı aramalar sonucunda Murat K., asansör boşluğunda hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Murat K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

