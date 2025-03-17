Arnavutköy’de Planlı Elektrik Kesintisi Detayları

ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ NASIL OLACAK?

Arnavutköy’de 18 Mart tarihindeki elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın açıkladığı bilgilerle araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde belirtilen sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi bölgelerin etkilendiği ve elektrik ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

BİRİNCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ: DEPLASE ÇALIŞMASI

17 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçe Merkez-Bolluca mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. “Deplase Çalışması” nedeniyle Bolluca, Mavigöl, Nakı, Toplum, Zeynel ve Ziyade sokaklarında elektrik verilemeyecek. İş Sağlığı ve Güvenliği de dikkate alınarak bu kesinti gerçekleştiriliyor.

İKİNCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ: BAKIM ÇALIŞMASI

Aynı gün içerisinde bir diğer kesinti ise 09:00 – 15:00 saatleri arasında yapılacak olan “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle yaşanacak. Akademik edilen cadde ve sokaklar şunlar: Merkez-Bolluca mahallesi, Akdil, Behra, Bolluca, Cemile, Derviş, Gökçe, Gölbaşı, Metehan, Nakiş, Saray Bosna, Sempatik, Yekpare, Yiğitalp ve İskilip sokakları. Kesinti, İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek yapılacak.

ÜÇÜNCÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ: YATIRIM ÇALIŞMALARI

Yine 17 Mart 2025 tarihinde 10:00 – 15:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçe Merkez-Anadolu mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan “Yatırım / Yeni TM Tesisi” çalışması nedeniyle, Abidin, Ayaba, Aysema, Ayşenur, Bahşende, Balkan, Baturhan, Baysal, Beysun, Buhara, Cinan, Demirkaya, Erdinç, Evliya, Fikir, Gazi Osmanpaşa, Gülağacı, Gülbadem, Gülbin, Güldeste, Güllübahçe, Gür, Hamit, Hazar, Helvacı, Kıraç, Kıymetli, Lozan, Mimar Sinan, Necip Fazıl, Salkım Söğüt, Salıha, Sarıçam, Soykan, Suludere, Sirkeci, Tamer, Tüccar, Yeni Bahçe ve Yukarı Pazar sokakları ile Arnavutköy Merkez mahallesi Gazi Osmanpaşa sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti süresince İş Sağlığı ve Güvenliği dikkate alınacak.