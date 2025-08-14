Arnavutköy’de Ruhsatsız Tabanca Bulundu

ŞÜPHELİ ARAÇTA RÜHSATSIZ TABANCA BULUNDU

İstanbul Arnavutköy’de yunus polislerinin bir aracı durdurmasının ardından yapılan kontrolde ruhsatsız bir tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aranma kaydı olan bir şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, olay Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. 34 DIA 995 plakalı otomobil, yunus polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki E.K. (28) üzerinde yapılan GBT kontrollerinde, “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma/kullanma”, “Birden fazla kişi tarafından silahla yağma” ve “Uyuşturucu ticareti yapma/sağlama” suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edildi.

ALINAN RİSKLERİN ARDINDAN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Araçta yapılan detaylı kontrollerde, sağ arka koltuk üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya takılı şarjörde 7 fişek bulundu. Şüpheli E.K., doktor raporu sonrası Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına taşındı. Olayla ilgili adli ve idari işlemler devam ediyor.