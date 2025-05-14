Arnavutköy’de Saman Balyaları Yandı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde ahırların yanında yer alan ormanlık alanın yakınında istiflenmiş saman balyaları bir anda alev aldı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrole alındı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde saat 17.15 sıralarında çıktı ve açık alanda yaklaşık 800 saman balyasının bilinmeyen bir nedenle ateş almasıyla meydana geldi. Yangın sırasında yükselen dumanlar, çevredeki birçok mahalleden görünür hale geldi. Olayı fark eden bir ambulans ekibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve çok sayıda ekip hızla bölgeye sevk edildi.

DRON KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Ekipler, alevlerin ormanlık alana ya da ahırların bulunduğu alana sıçramaması için seferber oldu. Yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmalar, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Sonunda ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın, ormanlık alan veya ahırların bulunduğu noktalara yayılmadan kontrol altına alındı.