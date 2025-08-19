Arnavutköy’de Satırlı Şahıs Yakalandı

İSTANBUL’DA SATIRLI SALDIRGAN

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, elinde satırla vatandaşlara saldırmaya çalışan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Uzun süren ikna çabalarının ardından, polis ekipleri durumu kontrol altına almak için havaya ateş açarak şahsı etkisiz hale getirdi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Olay, Arnavutköy’ün Bolluca Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, eline satır alan bir kişi cadde üzerinde çevredeki vatandaşlara saldırma girişiminde bulundu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahsın, polis aracına saldırmak istediği öne sürüldü.

POLİS MÜDAHALESİ VE ŞAHISIN YAKALANMASI

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için bir süre çaba sarf etti. Ancak, ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine polis, havaya ateş açarak müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay anında elinde satırla caddeyi dolaşan şahsın görüntüleri, başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Olayı gören tanıklardan Yunus Emre Can, “Sabah saat 06.00 sıralarıydı. Tüm masada müşterilerimiz vardı. Satırlı saldırgan bağırarak geliyordu. Sanırım birisini arıyordu, millete satır kaldırıyordu. Birisinin ismini soruyordu, insanlar da korkarak içeri girdi. Sonra aşağıya doğru gitti. O sırada biz polisi aradık. Dükkanlara girip yine birilerini sormaya başladı. Aklını kaçırmış gibiydi. Yaklaşık 15-20 dakika sonra polis geldi. Bu kez Bolluca Meydanı’nda polis aracına saldırdı. Destek ekipler çağrıldı. Başka polisler geldi, Abdülhamid Han Camii’nin oraya yöneldiler. Orada da saldırgan yine olay çıkardı. Polis havaya ateş açarak müdahale etti” dedi.