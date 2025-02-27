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Arnavutköy’de Servis Minibüsü Yandı

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YANGIN NEDENİ VE OLAY YERİ

Yangın, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüsün motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, aracı yol kenarında durdurdu. Motorda başlayan yangın, kısa sürede aracın tümüne yayıldı.

Şoför durumu ihbar ederken, çevredeki diğer sürücüler de yangına yangın tüpleri ile müdahale etti. Ancak, tüm çabalara rağmen yangın söndürülemedi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Alev alev yanan minibüs, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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