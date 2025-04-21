Arnavutköy’de Tartışma, İETT Camı Kırıldı

OTOBÜS CAMINI KIRAN TARTIŞMA ANİMİ KAYDETTİ

Arnavutköy’de yaşanan olayda, bir kişinin İETT otobüsünün sürücüsüyle girdiği tartışma sonrası otobüsün camını kırdığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgilere göre, Hadımköy-Haramidere güzergahında sefer yapan İETT otobüsünün sürücüsü ile bir otomobildeki kişiler arasında trafik nedeniyle bir gerginlik yaşandı.

ŞİDDET İÇEREN TEPKİLER VE KAMERALARA YANSIMALAR

Otomobilden inen iki kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek sürücüye tepki gösterdi. Ardından bu kişilerden biri, otobüsün ön kapısının camına vurup kırdı. Olay anı, otobüste yer alan araç kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, duraklama halinde olan otobüsün önünde otomobilden inen iki kişinin araca doğru koşarak sürücüyle tartışmaları ve birinin camı kırmaları yer alıyor.

MÜDAHALE VE YOLCU TEPKİLERİ

İETT otobüsü sürücüsünün araçta kamera bulunduğunu bildirerek polis çağıracağını söylemesi, yolcuların da saldırganlara karşı ortaya koyduğu tepki görüntülere yansıyor. Olay anında otobüse zarar veren iki kişinin, çevredekiler tarafından uzaklaştırılması da kaydedilmiş durumda.