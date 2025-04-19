Arnavutköy’de Tırtıl Geçidi Endişe Yarattı. Zehirli Tırtıllara Dokunulmaması Gerekildi

İSTANBUL’DA ENDİŞE YARATAN TIRTIL KONVOYU

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde konvoy halinde ilerleyen çam kese tırtılları, vatandaşlar arasında kaygıya sebep oldu. Uzmanlar, “Bu tırtıllar zehirli” diyerek dokunulmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Arnavutköy’deki tırtıl geçidi, cep telefonu ile kaydedildi. Uzun süren tırtıl konvoyu dikkat çekti ve endişelere yol açtı.

TIRTIL KONVOYUNUN GÖRÜNTÜLERİ

Boyalık Mahallesi’nde tırtıl konvoyunu görüntüleyen Serkan Korucuoğlu, “Ben köy çocuğuyum. 45 yaşındayım ve ilk defa böyle bir tırtıl sürüsü gördüm. Doğal bir olayın habercisi sandım, bu tırtılların videosunu çektim. Sonrasında tırtılların zehirli olduğunu öğrendim. Özellikle hayvanlara zarar verebiliyor. Tekirdağ’da daha önce görülmüş. İstanbul’da da ilk defa burada görüldü sanırım. Ben tekrar gidip bulamadım” şeklinde konuştu.

ALERJİ RİSKİNE DİKKAT

Op. Dr. İsmet Güden, vatandaşları uyararak, “Bu tırtıllar kuyruk kuyruğa giden, Nisan ve Temmuz aylarında ormanlık alanlarda görülen hayvanlardır. Bunlara meşe tırtılı diyoruz. Ormanlık alanlara giden insanların bu tırtıllardan uzak durması gerekiyor. Tüylerinden dökülenler kaşıntıya, astıma neden olabiliyor. Bahar döneminde başlıyor, yaz ortasında sonlanıyor. Uzak durmamız lazım ve kapalı giysi giymemiz gerek. Kalıcı bir etkisi yok, alerjik reaksiyon gösteriyorlar. Güney Amerika’da daha zehirli türler bulunuyor, ancak bizde sadece alerji yapıyorlar. Ormancılar, meşe yapraklarını toplamakta ve bu tırtıllardan koruma tedbirleri almaktadır. Yapılması gereken, hemen bölgeyi suyla yıkamak ve uzak tutmak. Sürü halinde meşe yapraklarına doğru hareket ederler, ardından kozaya dönüşerek meşe güvesi ve kelebeğe dönüşürler. İleri derece alerji durumunda mutlaka hekim kontrolünden geçmek gerek” açıklamasında bulundu.