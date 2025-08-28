Arnavutköy’de Yangın Çıktı, Kontrol Altında

GİZEMLİ YANGIN ARNAVUTKÖY’DE PATLAK VERDİ

Arnavutköy’de bulunan 6 katlı bir bina içerisinde yer alan kağıt ve cam fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

OLAY YERİ VE MÜDAHALE DETAYLARI

Yangın, saat 05.30 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak’ta meydana geldi. Bina içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi ile cam fabrikası bulunuyordu. Yangının çıkmasıyla birlikte, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yeri çevresinde güvenlik önlemlerini alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

HASAR DURUMU VE SON GELİŞMELER

Bu olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm gerçekleşmedi, fakat yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, alanın tamamen güvenli hale gelmesi için soğutma çalışmalarına devam ediyor.