Arnavutköy’de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

ARNAVUTKÖY’DE YANGIN ÇIKTI

Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında aniden yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangını etkili bir şekilde söndürüyor. Yangın esnasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi ve o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir binanın çatısında başladı. Çıkan yangının sebebi henüz netlik kazanmadı. Kısa süre içinde alevler tüm çatıyı sardı. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedilirken, yangının çıkış gerekçesi hakkında soruşturma başlatıldı.

21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Galip Geldi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'nda Fas'ı 3-0'la geçerek turnuvada ilk kez kazandı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır'la mücadele edecek.
Türkiye İspanya Maçı: 3-0 Sonuç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na zaferle giriş yaptı.

