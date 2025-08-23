Arnavutköy’de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

ARNAVUTKÖY’DE YANGIN ÇIKTI

Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında aniden yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangını etkili bir şekilde söndürüyor. Yangın esnasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi ve o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir binanın çatısında başladı. Çıkan yangının sebebi henüz netlik kazanmadı. Kısa süre içinde alevler tüm çatıyı sardı. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedilirken, yangının çıkış gerekçesi hakkında soruşturma başlatıldı.