Arnavutköy’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Arnavutköy’de bulunan ormanlık bir alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 23.00 civarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple ortaya çıktı. Yangının hızla yayılma riski üzerine ihbar yapıldı ve olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALMA VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Ekipler, yangının ormanın içine yayılmasını önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.