Arnavutköy’de Yangın Paniği Yarattı

YANGININ ÇIKTIĞI NOKTADA PANOYE NEDEN OLDU

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, büyük bir panik yarattı. Olay, saat 17.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bulunan porselen fabrikasının bahçesinde istiflenen plastik kasalarda meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Kısa zamanda hızla yayılan alevler, dumanların ilçenin birçok noktası tarafından görülmesiyle endişe yarattı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın haberi alındıktan sonra çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıktığı alan ise drones ile havadan görüntülendi.