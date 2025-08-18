Arnavutköy’de Yangın ve Saldırı Gerçekleşti

YANGIN MÜDAHALESİ SIRASINDA SALDIRI

ARNAVUTKÖY’de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, şüpheli bir kişinin saldırısıyla karşılaştı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yangının aynı kişi tarafından çıkarıldığı iddia ediliyor. Olay, saat 16.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Yol kenarında meydana gelen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Ancak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiyecileri engellemeye çalışan bu şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin olay yerine yetişip yangını kısa sürede kontrol altına aldığı bildirildi. Yangının, itfaiye ekiplerine saldıran şüpheli tarafından çıkarıldığı yönündeki iddialar üzerine olayla alakalı olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.