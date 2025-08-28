Arnavutköy’deki Fabrikada Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI FIRMA

Arnavutköy’de, Yassıören Mahallesi’nde bulunan dört katlı bir fabrikada yangın çıktı. Bu fabrika içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisleri barındırıyor. Henüz sebebi belirlenemeyen yangının bodrum katında başladığı, kısa süre içinde üst katlara yayıldığı ve fabrikanın büyük bir kısmını etkisi altına aldığı bildiriliyor.

İTFAİYE KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Yangın ihbarının ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Fabrika çevresindeki geniş güvenlik önlemleri nedeniyle ara sokaklar ve caddeler yolu trafiğe kapatıldı. Dört farklı noktadan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, çevre ilçelerden takviye ekipler de destek olmak üzere gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.