Arnavutköy’deki Fabrikada Yangın Çıktı

Arnavutköy’de, Yassıören Mahallesi’nde bulunan dört katlı bir fabrikada yangın çıktı. Bu fabrika içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisleri barındırıyor. Henüz sebebi belirlenemeyen yangının bodrum katında başladığı, kısa süre içinde üst katlara yayıldığı ve fabrikanın büyük bir kısmını etkisi altına aldığı bildiriliyor.

Yangın ihbarının ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Fabrika çevresindeki geniş güvenlik önlemleri nedeniyle ara sokaklar ve caddeler yolu trafiğe kapatıldı. Dört farklı noktadan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, çevre ilçelerden takviye ekipler de destek olmak üzere gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kripto Oyuncuları Güçlü Birliktelik Sergiliyor. DeFi Education Fund Hedefleri Belirledi. Senato Piyasa Yapısı Yasası Geliyor. Koalisyon “Tek Sesle” Konuşuyor. Açık Kaynak Geliştirici Payı Düşüyor....

112 kripto şirketi, yazılım geliştiricileri için federal koruma talep etti. Endüstri, korumalar olmaksızın piyasa yasasını desteklemeyeceğini belirtti. ABD'nin blockchain geliştirici oranı önemli ölçüde azaldı.
Arnavutköy’de Yangın Çıktı, Kontrol Altında

İstanbul Arnavutköy'deki 6 katlı binada çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

