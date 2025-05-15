Arnavutköy’deki Yeşil Alanlar Kirleniyor

DOĞA KATLİAMI ÖN PLANDA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki geniş ormanlık ve yeşil araziler, bazı duyarsız vatandaşların yaptığı kaçak döküm ile dolup taşıyor. Bu durum, döküm sahasına ücret ödememek için atıklarını yeşil alanlara bırakan kişilerin yarattığı kötü görüntüyle kendini gösteriyor. Özellikle tekstil atıkları ve inşaat molozlarını çuvallara koyarak yeşil alanlara atan vatandaşlar, bu eylemleriyle doğaya ciddi zarar veriyor.

KAÇAK DÖKÜMLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Bazı kaçak döküm olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, doğadaki tahribat dron kameraları ile de havadan görüntülendi. İstanbul’un doğal güzellikleri ile bilinen Arnavutköy ilçesinde, vatandaşların geri dönüşüm tesisine ödeme yapmaktan kaçınması nedeniyle artan kaçak dökümler yeşil alanları kötü bir hale getiriyor. Tekstil ve moloz yığınları, ormanlık ve çayırlık alanlarda atıldıkça doğal güzellikler adeta yok oluyor.

KAMYONETLE GELEN ÇÖPLER

Bir vatandaşın kamyonetiyle yanına geldiği çöp konteynırı yerine, dönüşüm tesisine götürmesi gereken atıklarını çayırlık alana bırakması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İlçede yaygın şekilde devam eden çöplerin atılması, ormanlık ve yeşil alan kıyılarında yaratılan hasar ve kötü görüntüler ile doğanın tahrip edilmesine neden oluyor.