Arnavutköy’den Yeni Evlilere 30 Bin TL Destek

YENİ DESTEK PAKETİ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son haftalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Aile Yılı etkinliğinde evlenmek isteyen gençler için yeni destek paketleri açıklamışken, Arnavutköy Belediyesi de harekete geçti. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sosyal medya üzerinden yeni evlenecek çiftlere müjdeli haberi iletti. Candaroğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 Türkiye Aile Yılı kapsamında sunduğu 150.000 TL faizsiz kredi müjdesinin ardından, Arnavutköy Belediyesi olarak biz de yeni evlenecek çiftlerimize önemli bir destek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇ ÇİFTLERE SUNULAN DESTEKLER

Arnavutköy Belediyesi’nin “Mutlu Aile, Mutlu Yuva” projesi çerçevesinde hayata geçirilen destek programı, genç çiftlerin evlilik süreçlerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit aile desteği, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık desteği sunulacak. Aile desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin, belediye tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programı’na katılması gerekiyor. Programda çiftlere evlilikte karşılıklı anlayış, sağlıklı iletişim, finansal yönetim ve çocuk eğitimi konularında eğitimler veriliyor. Eğitimleri tamamlayan çiftler, 30 bin TL’lik nakit destekten faydalanabilecekler.

STABLE TOPLUM İÇİN GÜÇLÜ AİLELER

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada güçlü aile yapısının sağlam bir toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin mutlu ve sağlam temeller üzerine kurulu yuvalar kurmasını desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Aile, toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden biridir. Sağlıklı ve huzurlu ailelerin oluşması, geleceğimizi daha güvenli hale getirecektir. Bu kapsamda sunduğumuz aile desteği ile genç çiftlerimize ekonomik ve manevi anlamda katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

BAŞVURU DETAYLARI

Arnavutköy Belediyesi’nin sunduğu bu destekle yeni evlenecek çiftlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor. Projeye başvuru süreci ve detayları, önümüzdeki günlerde belediyenin resmi kanalları üzerinden duyurulacak.