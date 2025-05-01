Arnavutköy Deprem Riski Artıyor

ARNAVUTKÖY’ÜN DEPREM RİSKİ

Arnavutköy, İstanbul’un kuzeybatısında yer alıyor ve son yıllarda yaşanan yoğun yapılaşma ve artan nüfus ile dikkat çekiyor. Ancak bu gelişmeler, ilçenin potansiyel bir depremden nasıl etkileneceği konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından iş birliğiyle hazırlanan 2019 yılında yayımlanan “Arnavutköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, bu önemli soruya açıklık getirmeyi hedefliyor. Raporda, zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazında risk analizlerine ve olası can kaybı tahminlerine kadar birçok ayrıntı mevcut.

MAHALLELERE GÖRE RİSK ANALİZİ

İBB’nin 2019 yılında yayımladığı rapor, Arnavutköy’ün deprem riski ile ilgili mahalle bazında dikkatli bir analiz sunuyor. Belirtilene göre, ilçedeki binaların %45’i 1980’den önce inşa edilmiş. Arnavutköy, Marmara Denizi’ne kıyısı olmasa da, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın bir konumda bulunuyor. Bu durum, bölgenin deprem riski açısından 1. derece riskli bölgeler arasında yer almasına neden oluyor. Rapora göre, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda Arnavutköy’de ortalama 150 can kaybı, 80 ağır yaralı ve 500 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabiliyor. Ayrıca yaklaşık 2.800 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor.

ZEMİN SAĞLAMLIĞI VE RİSKLER

Raporda, Arnavutköy’deki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Hadımköy, Haraççı ve Taşoluk mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, Bolluca, Deliklikaya ve Yassıören mahalleleri de zemin açısından riski yüksek olan yerler arasında bulunuyor. Diğer taraftan, Baklalı, Boyalık ve Dursunköy mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, bu açıdan depreme karşı daha dayanıklı alanlar olarak kabul ediliyor.

VS30 PARAMETRESİ VE ZEMİN ANALİZİ

Arnavutköy’ün zemin yapısı, deprem riskinin belirlenmesinde en kritik faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s’den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzerindeki zeminler sağlam olarak sınıflandırılıyor. Arnavutköy’de özellikle Alibeyköy Deresi çevresindeki bölgeler, zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor.