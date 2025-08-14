Arnavutköy Düğün Konvoyu Tehlikeli Hareketler

MAGANDALARIN TEHLİKELİ HAREKETLERİ DÜĞÜN KONVOYUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Arnavutköy’de düğün konvoyunda yer alan magandalar, yaptıkları tehlikeli hareketlerle yürekleri ağza getirdi. O anlar, trafiği yavaşlatan görüntülerle cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ

Arnavutköy Çevre Yolu’nda gerçekleşen düğün konvoyunda bulunan magandalar, trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapmaya başladı. Bir kişi camdan çıkarak bayrak sallarken, konvoya katılan başka bir sürücü de makas atarak dikkat çekti. Tüm bu tehlikeli anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Görüntülerde, bir kişinin araçtan sarktığı ve bir aracın tehlikeli hareketler gerçekleştirdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Bu tür tehlikeli davranışlar, trafikteki diğer sürücüler için ciddi bir risk oluşturuyor.