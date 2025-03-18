Arnavutköy Elektrik Kesintisi Detayları Açıklandı

Elektrik Kesintisi Detayları

Arnavutköy’deki elektrik kesintileri BEDAŞ’ın resmi açıklamaları ile dikkat çekiyor. 18 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri planlanmış durumda. Birçok ilçe farklı sürelerde etkileniyor. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları aktuelliğini koruyor. Güncel veriler ışığında 17 Mart 2025 tarihli elektrik kesintileri hakkında bilgiler şöyle:

Deplase Çalışması Nedeniyle Kesinti

Elektrik kesintileri, 17/03/2025 tarihleri arasında 09:00 – 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. “Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması” olarak belirtilirken, etkilenen bölgeler Arnavutköy ilçesinin Merkez-Bolluca mahallesindeki bazı sokaklar. Bu kapsamda Bolluca, Mavigöl, Nakış, Toplum, Zeynel ve Ziyade sokaklarında elektrik hizmeti verilemeyecek. İş Sağlığı ve Güvenliği standartları gözetilerek bu kesintilerin yapılacağı duyuruldu.

Bakım Çalışması Kapsamında Kesinti

Aynı gün içerisinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında, “Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” gerekçesi ile başka bir grup sokakta da elektrik kesintisi yaşanacak. Bu sokaklar arasında Arnavutköy ilçesi Merkez-Bolluca mahallesindeki Akdil, Behra, Cemile, Derviş, Gökdepe, Gölbaşı ve daha birçok bölge bulunuyor. İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek planlanan bu bakım çalışması da belirtiliyor.

Yatırım ve Yeni TM Tesisi Nedeniyle Kesinti

17 Mart 2025 tarihinde sabah saat 10:00’da başlayacak olan kesinti, yine 15:00’a kadar sürecek. “Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi” şeklinde açıklanan durum, Arnavutköy ilçesinin Merkez-Anadolu mahallesinde Abidin, Ayaba, Aysema, gibi birçok sokağı etkileyecek. Bu kesinti, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilecek.