Arnavutköy Mezarlığında Define Kazıldı

MEZARLIKTAKİ KAZILARIN NEDENİ

Arnavutköy’deki bir mezarlık, define bulma amacıyla kazılan mezarlarla gündeme geldi. Yassıören Mahallesi’ndeki kabristana ziyaret eden vatandaşlar, açılmış mezarları görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri, mezarlıkta eldivenler ve kazı malzemeleri tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞILMAKTADIR

Jandarma tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Yassıören Mahallesi’nin mezarlığının daha önce iki kez define arayanlar tarafından kazıldığı öğrenildi. Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, “Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakalanıp ifadeleri alındı. Mahkemeye sevk edildiler ancak serbest bırakıldılar.” şeklinde açıklama yaptı. Muhtar, “51 yıl önce defnedilmiş bir vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıya çıkmış durumda. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten.” diyerek durumun yarattığı rahatsızlığı dile getirdi.

ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Atay, daha önceki bir olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğini ve şüphelinin “Kemikleri çalmadık, duruyor” şeklinde alaycı bir şekilde yanıt verdiğini aktardı. Bu tür olayların devam etmesi, bölgedeki vatandaşlar için büyük bir sorun teşkil ediyor ve kalıcı çözümler bekleniyor.