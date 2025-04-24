Arnavutköy Su Kesintisi Açıklandı. İSKİ Su Kesintisi Saatleri Belirlendi

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arnavutköy’de su kesintisi hakkında bilgiler açıklandı. İSKİ’nin su kesintisi ne zaman sona erecek sorusu gündemde araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 24 Nisan’da İstanbul’da su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri belirtti. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte İSKİ’nin 24 Nisan İstanbul su kesintisi saat bilgileri…

Etkilenen Mahalle ve Arıza Açıklaması

Etkilenen mahalle: Mavigöl Mahallesi. Arıza açıklaması ise “İçme suy hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi. Başlama tarihi 24.04.2025 15:54:20, tahmini bitiş tarihi ise 24.04.2025 19:00 olarak planlandı. Detaylı bilgi için ALO 185 hizmet hattından ulaşabilirsiniz.