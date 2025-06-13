Arnavutköy Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Arnavutköy’de su kesintisiyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Haziran tarihinde İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilmesi olacağını bildirdi. Suların ne zaman geleceği ve saat kaçta biteceği halk arasında merak konusu haline geldi.

ETKİLENEN MAHALLER VE ARIZA SEBEPLERİ

Arnavutköy’de su kesintisinden etkilenecek mahalleler arasında Bolluca Mahallesi yer alıyor. Bu mahallede içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana arızası yaşanıyor. Bu kesintinin başlangıç tarihi 13.06.2025 saat 08:55:03 olarak belirlenmiş olup, tahmini bitiş tarihi ise 13.06.2025 saat 20:00. Detaylı bilgi edinmek isteyenler ALO 185 hattını arayabilirler.

Mavigöl Mahallesi de su kesintisinden etkilenmekte. Bolluca Mahallesi’nde olduğu gibi, burada da içme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle şebeke hattı vana arızası yaşanıyor. Mavigöl Mahallesi için de aynı tarih ve saatler geçerli; kesinti 13.06.2025 saat 08:55:03’te başlayacak ve 20:00’da sona erecek. Bu mahalledeki sakinler de benzer şekilde ALO 185 hattından bilgi alabilirler.