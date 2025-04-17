Arnavutköy Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arnavutköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler kamuoyuna duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Nisan günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahallelerden biri Ömerli Mahallesi. İSKİ, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza yaşandığını bildiriyor. Bu arıza nedeniyle su kesintisi başlayacak.

KESİNTİ TARİHİ VE SAATİ

Su kesintisinin başlangıç tarihi 17 Nisan 2025 saat 16:03’te olacak. Tahmini bitiş tarihi ise 17 Nisan 2025 saat 20:00 olarak belirlenmiş durumda. Daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar için ALO 185 hattı üzerinden detaylı bilgilere ulaşmaları mümkün.