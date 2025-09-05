Arnavutköy Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arnavutköy’de su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül’de İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Dolayısıyla, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu araştırılıyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

İstanbul’da su kesintisinden etkilenen mahalleler arasında Nenehatun Mahallesi bulunuyor. Kesintinin sebebi “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza” olarak belirlendi. Ayrıca, 100 mm çaplı şebeke hattında arıza meydana geldi. Su kesintisinin başlangıç tarihi olarak 5 Eylül 2025 Saat 15:39:47 verilmişken, tahmini bitiş tarihi ise 5 Eylül 2025 Saat 17:00 olarak belirtildi. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185’i arayabilir.