Arnavutköy Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arnavutköy’de su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül’de İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Dolayısıyla, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu araştırılıyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

İstanbul’da su kesintisinden etkilenen mahalleler arasında Nenehatun Mahallesi bulunuyor. Kesintinin sebebi “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza” olarak belirlendi. Ayrıca, 100 mm çaplı şebeke hattında arıza meydana geldi. Su kesintisinin başlangıç tarihi olarak 5 Eylül 2025 Saat 15:39:47 verilmişken, tahmini bitiş tarihi ise 5 Eylül 2025 Saat 17:00 olarak belirtildi. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185’i arayabilir.

İnegöl’de Nikahı Yetiştiren Şoför

İnegöl'de nikah saatine geç kalan genç çifte, otobüs şoförü zamanında yardımcı oldu. Şoför, aynı zamanda onların nikah şahidi oldu.
Çerkezköy’de Yangın, Fabrikaları Tehdit Etti

Çerkezköy'de rüzgar nedeniyle genişleyen yangın, fabrikalar ve bir villayı tehlikeye soktu. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp tahliye işlemlerini başarıyla tamamladı.

