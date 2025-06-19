Arnavutköy Su Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Arnavutköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Haziran’da İstanbul genelinde yaşanacak su kesintisi ile ilgili detayları duyurdu. Kullanıcılar, kesintinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenecek olan mahalle Karlıbayır Mahallesi. Arıza ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle yaşanıyor. 100 mm çaplı şebeke hattında bir problem oluştuğu bildiriliyor.

Kesintinin başladığı tarih 19 Haziran 2025 saat 15:11:40 olarak belirlenirken, tahmini bitiş saati ise 19 Haziran 2025 saat 17:00 olarak açıklanıyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayarak destek alabiliyor.