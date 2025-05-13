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Arnavutköy Su Kesintisi Duyuruldu

ARNAVUTKÖY’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arnavutköy’de 13 Mayıs tarihinde su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bu konuda detayları paylaştı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor ve bu nedenle güncel bilgilere ihtiyaç duyuyor.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Bilgisi

Etkilenen mahalle Hadımköy olup, yaşanan arıza içme suyu hatlarında meydana geldi. “100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle hizmet kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 13:36:24’te başlayacak ve tahmini bitiş saati ise 18:00 olarak belirlendi.

Detaylı Bilgi Alımı

Vatandaşlar, su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattını arayarak gerekli bilgileri edinebilir. Suların ne zaman geleceği konusunda yapılan açıklamalar, kesintinin süresi ve etkileri ile ilgili bilgi sağlayacaktır.

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