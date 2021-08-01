Arnavutköy’de havaların ısınmasıyla birlikte geceleri görülmeye başlayan çekirgeler, ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı.

Semt sakini Hatun Kömürcü, Tayakadın Mahallesi’ndeki kayınpederini ziyarete geldiklerini belirterek, kapıyı açıp içeri girdiklerinde oldukça büyük bir çekirge gördüklerini söyledi.

İstanbul’da bu büyüklükte bir çekirgenin dikkatini çektiğini ve örtüyle alıp dışarı attığını ifade eden Kömürcü, “Sonraki akşam buraya, parka geldik ve parkta da aynı şekilde var. Bayağı çok var. İnsan ister istemez ürküyor. Memleketimde gördüm ama bu kadar büyüğünü görmedim. Bunlar daha da büyük. Buralarda, yerlerde adım başı çekirge var.” dedi.