Arnavutluk’ta Orman Yangınları Köyleri Boşalttı

ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Arnavutluk, orman yangınlarının etkisi altına alındığı bir dönem geçiriyor. Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 37 orman yangınının meydana geldiğini belirtti. Vengu, bu yangınlardan 30’unun halen devam ettiğini aktardı. Elbasan, Avlonya ve Berat illerindeki bazı köylerin tahliye edildiğini ifade eden Vengu, vatandaşların yetkililerle işbirliği yaparak etkilenen bölgelerden uzak durmaları ve yeni yangınları derhal bildirmeleri gerektiğini vurguladı.

GRAMSH’DA TRAJEDİK BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ

Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü, Elbasan iline bağlı Gramsh’da 80 yaşındaki bir vatandaşın evinin bahçesindeki ateşin kontrolden çıktığını ve bu durumun birçok köye yayıldığını bildirdi. Yaşlı vatandaşın, dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ayrıca yerel medya kaynaklarına göre, yangınlar nedeniyle 8 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

ULUSLARARASI DESTEK YETKİLİLERDEN

Savunma Bakanlığı, yangınları söndürme çalışmalarında Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Slovakya ve Yunanistan’dan gelen destekle çabalarını sürdürüyor. Bu uluslararası yardımlar, yangınların kontrol altına alınmasına büyük katkı sağlıyor.