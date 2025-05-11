Arnavutluk’ta Seçim İşlemi Yürütülüyor

ARNAUTLUK’TA GENEL SEÇİM BAŞLADI

Balkan ülkesi Arnavutluk’ta genel seçim için halk sandık başına gidiyor. Ülkede kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 seçmen, yerel saatle 07.00’de başlayan oy kullanma işlemini 19.00’a kadar sürdürecek. 1991 yılında komünist rejimin çöküşünden bu yana düzenlenen 11’inci genel seçimde, 140 sandalyeli meclise girmek için 53 siyasi parti ve 3 seçim öncesi koalisyon mücadele ediyor.

SOSYALİST VE DEMOKRAT PARTİLER FAVOREDİR

İktidardaki Sosyalist Parti ile ana muhalefetteki Demokratik Parti, seçimdeki favoriler arasında yer alıyor. Ayrıca, bu seçimlerde yaklaşık 100 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi görev alıyor. Anket sonuçlarında Başbakan Edi Rama’nın lideri olduğu Sosyalist Parti ilk sırada gösteriliyor. Eski Başbakan Sali Berisha’nın liderliğindeki Demokratik Parti de önemli bir rakip olarak öne çıkıyor. PD, Büyük Arnavutluk İttifakı çatısı altında 25 siyasi partiyi bir araya getirerek seçimlere katılıyor.

SEÇİMDE YARIŞAN DİĞER PARTİLER

Seçimde ayrıca Avro-Atlantik Koalisyonu, İmkan Partisi (Partia Mundesia), Ortak Hareket Partisi (Levizja Bashke), Arnavutluk Oluyor Girişimi (Nisma Shqiperia Behet), Sosyal Demokrat Parti, Vatan Hareketi (Levizja Atdheu), Arnavut Ulusal İttifakı ve Yeni Demokrasi İttifakı gibi birçok farklı partinin de yarıştığı gözlemleniyor. Seçimin resmi olmayan sonuçlarının gece yarısına doğru paylaşılması planlanıyor.

SEÇİM BARAJI VE ÇEŞİTLİLİK

Arnavutluk’taki seçim kanununa göre, meclise girebilmek için yüzde 1’lik seçim barajını aşmak gerekiyor. Ülkede Arnavutların yanı sıra, Makedonlar, Yunanlar, Karadağlılar, Ulahlar, Boşnaklar, Sırplar, Bulgarlar, Mısırlılar ve Romanlar da yaşamaktadır. Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Arnavutluk’ta Katolikler, Ortodokslar, Bektaşiler, Protestanlar ve farklı dini inançlara sahip vatandaşlar da bulunuyor. Seçimdeki resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.