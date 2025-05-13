Arnavutluk’ta Seçim, PS Kazandı

GENEL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Arnavutluk’ta 11 Mayıs’ta gerçekleştirilen genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, mevcut Başbakan Edi Rama’nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS) zafer elde etti. Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından bildirilen verilere göre, 5 bin 225 seçim merkezinden 4 bin 943’ünde sayım işlemleri tamamlandı. Resmi sonuçlara göre, Başbakan Rama’nın önderliğindeki PS, oyların yüzde 52,08’ini alarak seçimi kazandı. Eski Başbakan Sali Berisha’nın liderliğindeki Demokratik Parti (PD) öncülüğündeki koalisyon ise yüzde 34,50 oranında oy aldı.

OY DAĞILIMI VE MECLİS DAĞILIMI

İmkan Partisi (Partia Mundesia) yüzde 2,94, Sosyal Demokrat Parti (PSD) yüzde 3,47, Ortak Hareket Partisi (Levizja Bashke) yüzde 1,38, Avro-Atlantik Koalisyonu yüzde 1,34 ve Arnavutluk Oluyor Girişimi (Nisma Shqiperia Behet) yüzde 3,49 oy aldı. PS, 140 sandalyeli meclise 82 milletvekili sokmayı başardı. PD’nin öncülüğündeki koalisyon 51, PSD 3, İmkan Partisi 2, Ortak Hareket Partisi ve Arnavutluk Oluyor Girişimi ise her biri 1’er vekil ile meclise girdi.

SEÇİM KATILIM ORANI

Kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 seçmenden, katılım oranı yüzde 42,21 olarak belirlendi. Bu seçim, 1991’deki komünist rejimin çöküşünden bu yana gerçekleştirilen 11’inci genel seçim olarak kayıtlara geçiyor. Ayrıca, Başbakan Rama, üç dönemin ardından bu görevini sürdürmeye devam ediyor.