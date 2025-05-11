Arnavutluk’ta Seçimler Başladı, Oy Kullanma

HALK YENİ HÜKÜMETİ BELİRLİYOR

Arnavutluk’ta genel seçimler için halk sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemleri, yerel saatle 07.00’de başlamış durumda. Ülke genelinde 5 bin 225 seçim sandığı kurularak, oy verme işlemleri 19.00’da sona erecek.

Merkez Seçim Komisyonu’nun bildirdiğine göre, bu seçimde 53 parti yarışıyor. Bu durum, önceki seçimlere kıyasla kayda değer bir artış gösteriyor ve bu nedenle oy pusulası da 59 cm x 42 cm boyutlarında hazırlanmış.

ANKETLERİN GÖSTERDİĞİ

Anketler, Arnavutluk ve yurtdışında yaşayan toplam 3 milyon 713 bin seçmenin katılacağı bu seçimde mevcut Başbakan Edi Rama ile ana muhalefet lideri eski Başbakan Sali Berisha’nın öne çıktığını gün yüzüne çıkarıyor. Parti liderlerinin çoğunun başkent Tiran’da oy kullanması bekleniyor ve şimdiye kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor.