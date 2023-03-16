Arnavutluk’tan iade kararı

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iadesi konusu Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’ne taşındı.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesini öngören kararı temyiz etmesiyle, söz konusu davanın 13 Mart’ta resmen mahkeme kayıtlarına alındığı belirtildi.
Açıklamada söz konusu temyizin incelenmesinin ardından gelecek günlerde mahkeme kararının duyurulacağı ifade edildi.
Yüksek Mahkemedeki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı veriyor.
ÖZER AĞUSTOSTA ARNAVUTLUK’TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022’de Özer’in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül’de Özer’in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.