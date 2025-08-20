Aronya Üretimi Her Yıl Artıyor

BAFRA OVASI’NDA ARONYA ÜRETİMİ ARTIYOR

Samsun’un Bafra Ovası’nda aronya üretimi her yıl düzenli bir şekilde artış gösteriyor. Genç üretici Okan Kilitci, 2022 yılında Koşu Köyü Mahallesi’nde bulunan 5 dönümlük tarlasına dikip, 1 Eylül’de ilk hasadını yapmayı planladığı aronya fidanlarıyla ilgili bilgi verdi. Kilitci, dört yıl önce aronya yetiştiriciliğine başladığını ifade ederek, “Aronya, yüksek antioksidan ve vitamin içeriğiyle bağışıklığı güçlendiriyor, diyabetle mücadelede fayda sağlıyor. Aynı zamanda yaşlanma etkilerini yavaşlatan özellikleriyle de dikkat çekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

ARONYA NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Son zamanlarda “süper meyve” olarak bilinen aronya, içeriğindeki C, B, E vitaminleri ile birlikte potasyum, magnezyum ve lif açısından zengin olması nedeniyle üreticilerin ilgisini çekiyor. Bu değerlere sahip olan bitki, sağlık faydalarıyla da ön plana çıkıyor ve tarımda yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Üreticilerin aronya yetiştiriciliğine yönelmesi, bölgedeki tarım ekonomisini olumlu yönde etkileyebiliyor.