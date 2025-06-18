Aroya Bodrum’a İlk Kez Geldi

YOLCULAR MUĞLA’DA COŞKULU BİR KARŞILAMA YAŞADI

Muğla’nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen AROYA Cruises’de yer alan yolcular, bando ve halk oyunları ekibi ile karşılandılar. Kırmızı halıya serilen yolculara, yerel ürünler ikram edildi. Malta bayrağı taşıyan AROYA, Bodrum Cruise Port’a demir attı. Bu yıl Bodrum’a 12 sefer yapması planlanan gemide 1646 yolcu ve 1472 mürettebat bulunuyor. Gemi, Türk ezgileri çalan bir bando ve yerel halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Kırmızı halıda yürüyen yolculara mandalina lokumu, mandalina cipsi ve limonata sunuldu.

AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, AROYA’nın Bodrum rotasında yer almasının, Bodrum’un eşsiz enerjisinin ve kültürel zenginliğinin uluslararası alanda takdir gördüğünün kuvvetli bir gösterge olduğunu belirtti. Bu ilk ziyaretin, uzun soluklu ve karşılıklı fayda sağlayacak bir işbirliğinin başlangıcı olacağına inandıklarını ifade eden Güngör, “Aroya’nın Bodrum’a gelişi, sadece kruvaziyer turizminin çeşitliliğini zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda destinasyonumuzun özgün çekiciliğini ve benzersiz misafirperverliğini de bir kez daha öne çıkarıyor. Bu sefer, aynı zamanda uzun süredir titizlikle sürdürdüğümüz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bodrum’un önümüzdeki dönemde çok daha fazla kruvaziyer gemisine ve yolcuya ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz.” dedi.

GEMİ İSTANBUL’A HAREKET EDECEK

Gemi, akşam saatlerinde İstanbul Limanı’na hareket edecek. Bu sefer Bodrum’un turizm potansiyelini ve kültürel değerlerini uluslararası arenada daha da tanıtıyor.