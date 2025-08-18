Arpaçay’da Hakkında 22 Suç Kaydı Var

ARPAÇAY’DA SUÇLU YAKALANDI

Arpaçay bölgesinde, toplamda 22 suç kaydı bulunan ve 2 yıl hapis cezası olan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilip yakalanması için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

HAPİS CEZASI OLAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kars’ın Arpaçay ilçesinde, 22 suç kaydı ve 2 yıl, 35 ay, 85 gün hapis cezası ile arama kararı bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmada gerçekleştirdiği işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

KARS VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kars Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir.” denildi.