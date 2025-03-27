Arpaçay’da KHGB 2025 Mart Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Arpaçay Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2025 Yılı Mart Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıya Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlık etti. Toplantı, Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda İl Genel Meclis Üyeleri Lütfü Çelik, Erdi Yıldırım ve tüm köy muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

AÇILIŞ VE GÖRÜŞMELER

Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Birlik Başkanı Kaymakam Muhammed Burak Akköz, 2024 yılı kesin hesabının görüşülmesi, oylanması ve ibrası ile 2025 yılı yatırım planı ve çalışma programını katılımcılara sundu. Toplantı sırasında köy muhtarları, taleplerini, dilek ve temennilerini ifade etme fırsatı buldular.

Toplantının sonunda, Birlik Başkanlığına muhtar üye seçimi gerçekleştirildi. Gizli oylama sonucunda Küçükçatma Köyü Muhtarı ile Göldalı Köyü Muhtarı, Birlik Başkanlığına encümen muhtar üye olarak seçildi. Toplantının olumlu bir atmosferde geçmesinden dolayı Birlik Başkanı Kaymakam Muhammed Burak Akköz, katılımcılara teşekkür etti. Toplantı böylece sona erdi.