Arpaçay’da Koyunlar Meralara Çıkıyor

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR DOĞAYLA BULUŞUYOR

Arpaçay’da, kış mevsimini ahırlarda geçiren koyunlar, yeni doğan kuzularıyla beraber meralara çıkmaya başladı. Kars’ın Arpaçay ilçesinde havaların ısınması ile birlikte koyunlar ve kuzular doğaya çıkarıldı. Uzun süren kış döneminin ardından yeşillenen otlaklara ulaşan küçükbaş hayvanlar, doğayla buluşmanın keyfini çıkarıyor. Bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkta, baharın gelişiyle hareketlilik yaşamaya başladı.

Çobanlar, sabahın erken saatlerinde koyun ve kuzularını ağıllardan çıkararak geniş meralara yönlendiriyor. Yeşilliklere kavuşan hayvanlar, taze otlarla beslenerek sağlıklı bir gelişim sürecine giriyor. Aynı zamanda çiftçiler de umutlu bir sezona adım atıyor. Çobanlar, meraların hayvanlar için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguluyor ve “Kış boyunca ahırlarda beslediğimiz hayvanlarımız sonunda doğal ortamına kavuştu. Meralarımızın verimli olması, hem hayvanlarımızın sağlığı hem de süt verimi açısından büyük önem taşıyor” diyorlar.

Arpaçay’da koyunlar ve kuzuların meralara çıkması ile birlikte doğada hareketlilik artıyor. Çiftçiler, yeni sezondan umutlu olduklarını dile getiriyorlar. Bu süreç, hayvancılıkla uğraşanların yüzünü güldürmeye başlıyor. Baharın gelişi, bölge ekonomisine canlılık katıyor.