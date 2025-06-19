Arpaçay’da Silah Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONUYLA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Arpaçay’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, çeşitli silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Kars İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı silah ticareti ile uğraşan ve bunları bulunduran kişilerin yakalanması için Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çalışma başlattı.

EŞZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan istihbari çalışmaların ardından, jandarma ekipleri Arpaçay’daki belirlenen adreslere eşzamanlı bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet kapsamında; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 11 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheliye adli işlem uygulandı ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Ayrıca, bu 4 şüpheliye 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet çerçevesinde toplamda 6 bin 531 TL idari para cezası kesildi.