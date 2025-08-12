Arpaçay’da Tarım Güvenliği Toplantısı Yapıldı

HASAT DÖNEMİ TEDBİRLERİ

Arpaçay’da jandarma trafik ekipleri, hasat döneminin başlamasıyla birlikte bir dizi önlem alıyor. Jandarma, özellikle traktör sürücülerinin gece yolculuğu esnasında almaları gereken önlemler hakkında hem bilgilendirme yapıyor, hem de uyarılarda bulunuyor. Kars İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay 5’inci Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Koçköyü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 25 çiftçi ile önemli bir toplantı düzenliyor.

ÇİFTÇİLERLE YAPILAN TOPLANTILAR

Toplantıda, tarım araçlarının görünürlüğü, reflektör takmanın önemi, gece ve gündüz sürüş güvenliği gibi konularda detaylı bilgi veriliyor. Ayrıca, tarım araçlarında hız limitleri ve güvenli taşıma kuralları hakkında da çiftçilere bilgilendirmeler yapılıyor. Jandarma ekipleri, tarım aletlerinin römorka güvenli bir şekilde bağlanması, karayoluna çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken kontroller ile yayaların ve diğer araç sürücülerinin can güvenliği konularında yapılması gerekenleri adım adım anlatıyor.

REFLEKTÖR DAĞITIMI

Toplantının ardından çiftçilere 45 reflektör dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, tarım araçlarının görünürlüğünü artırarak güvenliğin sağlanmasına katkı yapıyor.