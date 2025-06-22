Arpaçay’da Traktör Şarampole Uçtu

TRAKTÖR ŞARAMPOLA DEVRİLDİ

Kars’ın Arpaçay ilçesinde bir traktör şarampole devrildi. Kazada, bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişi yaralandı. İ.B. adlı sürücünün kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole düştü.

KAZA SONRASI YARDIM GELDİ

Kaza anını gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa bir süre içinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından onları ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan birinin kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi. Bu kaza ile ilgili yasal tahkikat süreci başlatıldı.