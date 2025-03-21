Arpalı’da Zabıta Ekipleri Denetim Yaptı

ARPA HİZMETLERİNDE DENETİM SÜREÇLERİ

Bayburt’un Arpalı Beldesi’nde zabıta ekipleri, yerel marketlerde ve fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerde ekmek ve pide ürünlerinin gramajları ile fiyat etiketleri dikkatlice kontrol ediliyor. Ekipler, yerel esnafın ürünlerinin belirlenen gramaj standartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendiriyor.

UYARILAR VE GEREKEN İŞLEMLER

Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde “Belirlenen gramajın altında ekmek ve pide satışının olamayacağını” vurguladı. Fırıncı esnafına gerekli uyarılarda bulunarak, standartlara uyulması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak da market sahiplerine dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Ekipler, bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini duyurdu.