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Arsenal, Bournemouth’a Evinde Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 35. hafta karşılaşmasında Arsenal, ev sahibi olduğu Emirates Stadı’nda Bournemouth ile karşılaştı. Karşılaşmanın 34. dakikasında, son günlerin formda oyuncusu İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice, Arsenal’ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

BORΝEMOUTH’UN GELİŞİMİ

İkinci yarıda Bournemouth, 67. dakikada İspanyol savunmacı Dean Huijsen’in golü ile eşitliği sağladı. Ardından 75. dakikada Brezilyalı forvet Evanilson’un attığı gol, Bournemouth’un galibiyetini getirerek maçı 2-1 kazandırdı.

LİG SIRALAMASI

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puan durumunda 67 puanda kalarak şampiyonluğu güvence altına alan Liverpool’un ardından ikinci sırada yer alıyor. Bournemouth ise 53 puanla 8. sıradaki konumunu koruyor.

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